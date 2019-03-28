Cumhur İttifakı, Ahmeş Şafak Konseriyle Coştu

Kadir Has Spor Salonu'nda MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ahmet Şafak Konseri'ne Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen konsere AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Akkışla Belediye Başkan Adayı Ayhan Aslan, Bünyan Belediye Başkan Adayı Özkan Altun, Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, Felahiye Belediye Başkan Adayı Vural Coşkun, Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan, İncesu Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol, Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok konser öncesinde yaptığı konuşmasında “Bugün televizyonu açın yine FETÖ meselesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Biz beka meselesi FETÖ meselesidir derken üzülerek anlatıyoruz. Bizi anlamayan ve bu meseleleri görmezden gelenler size sesleniyorum, siz FETÖ'yle anlaştınız da mı beka yok diyorsunuz?” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, beraber bir çalışma yapıldığı için gurur duyduğunu ifade ederek, “31 Mart akşamında, bu salondan 17 belediye başkanı çıkacak. Bu bizim hem duamız hem de gayretimizdir. Gayretimiz neticesinde İnşallah Cenab-ı Allah'ın takdiriyle ödüllendirileceğimizi umut ediyorum.” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Kayseri'nin Millet İttifakına fırsat vermeyeceğinin altını çizerek, "16 ilçemizde belediye başkan adaylarımız var. Allah izin verirse 31 mart gecesi seçimi kazanarak çıkacağız ve 16 ilçemiz birden hizmete doyacaklar“ ifadesinde bulundu.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da yapılacak işlerde tecrübenin öneminden bahsetti. Taner Yıldız, “Belediyecilik hem tecrübe hem de ruhsat ister. Memduh Büyükkılıç başkanımız ve 16 tane belediye başkan adayımız, Cumhur İttifakının bütün adayları hamd olsun işinin hem ehli olacak hem de işin emniyetli elleri olacaklar.” dedi.

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, bu zamana kadar verdiği hizmetlerin hepsini büyük bir gururla yaptığını söyleyerek, "İnşallah el ele, gönül gönüle benim tecrübem, ekibim ve arkadaşlarımın heyecanıyla hep beraber Kayseri'mizi daha iyi noktaya taşımak bizim asli görevimiz olacaktır.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın 17 belediye başkan adayı ve milletvekilleri sahnede birlikte vatandaşları selamladı.

Gecede sanatçı Ahmet Şafak birbirinden güzel eserlerini seslendirerek salonda bulunanları coşturdu.