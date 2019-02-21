Cumhur İttifakı Ak Parti Develi Teşkilatında Buluştu

Toplantıya Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, bir önceki İlçe Başkanı ve 2. Sıra Meclis Üyesi adayı Ali Kabak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis üyesi adayları katıldı.

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Cabbar, "Tabi bugün en gurur verici tablolar ile karşı karşıyayız. Ben burada Yunus Başkana da teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü konuşmasına başlarken dava arkadaşlarım dedi aslında meselenin özünü de bu şekilde ifade etti. Bizim bayrağımız bir vatanımız bir ezanımız bir milletimiz bir dolasıyla tek ülkü üzerinde devam eden yoldaşlarız. Biz ve gerçekten bu ülkü üzerinde devam eden dava prensimiz var,o yüzden bu tablo gurur verici bir tablo inşallah bu birlikteliğimizde artık ülkemizde iyice oturarak uzun yıllar hatta kıyamete kadar bu anlayışımızın devam etmesini inanıyorum" dedi.

Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, "Cumhur ittifakının birlikteliği bu dönemde hayırlı işlere vesile olması temennilerin de bulunuyorum. Aynı zamanda Cumhur İttifakının bir beka meselesi olduğunu tekrar tekrar söylemeye gerek duymuyorum. Artık bundan sonraki seçimlerde de birlikteliğimizi devam edecek sonsuza dek süreceğini düşünüyoruz. Bu Başkanlık sistemi ile beraber artık iki partili bir seçime geçildi" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Yunus Özer ise, "Burada daha önceki toplantımızda ayrım yapmadan dava arkadaşlarım cümlesi kullandım ve ben cümlemin sonuna kadar arkasındayım. Çünkü oluşan konjonktürle beraber aynı davaya hizmet ettiğimiz şahit oluyoruz. Bu gün gelinen süreçte liderlerimizin talimatı ile birlikte 31 Mart 2019 Cumhur İttifakı Adayı olarak Develi'de Sayın Mehmet Cabbar aday gösterildi.

Akabinde ise yaklaşık 4 gün önce her iki teşkilatlarımıza da tebliğ edildi listemizde ortak bir liste ile girilecek seçimlere. Benim buradaki ve teşkilatımın en büyük hedefi ve liderlerimizin emri ve Sayın genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli'nin tabiri ile Zillet İttifakı başarısız olması. Zaten bu sonuç da başarısız olduğu zaman biz başarılı olmuş olacağız. Zillet İttifakı burada ne kadar az oy alırsa benim basarım o kadar yukarı çıkmış olur. Bu süreçte aynı hedefe hep birlikte hedefe ulaşmamız için bir olmamız lazım ki bir olursak yapamayacağımız bir şey yok. diye konuştu.