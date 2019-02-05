Cumhur İttifakı Develi'de birlik mesajı verdi

Toplantıya Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP MYK Üyeleri Süleyman Korkmaz, Serap Şule Kalın, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, MHP bir önceki ilçe Başkanı Ali Kabak ve partililer katıldı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Genel Başkanımında talimatını söylüyorum. Hangi yerde ittifakın adayı Ak Partinin adayı ise kendi adayınız gibi çalışacaksınız. Kendi adayınızsa Ak partililerle beraber çalışacaksınız. Şimdi burada çok net söylüyorum genel başkanım da talimatını söylüyorum. Biz üç beş belediye almak için hiç kimseyle pazarlık yapmadık yapmayacağız, hiçbir yerde hiçbir belediyede pazarlığımız yok. Biz Kayseri'de Memduh Başkanı destekliyoruz. Develi'de Mehmet Başkanı destekliyoruz. Kararımız fikrimiz Genel Merkezimizin görüşü Kayseri İl Teşkilatımızın görüşü budur. Biz Kayseri'de Memduh Başkan Develi'de Mehmet Başkanın yanında yer alacak bizim adayımız burada Mehmet Başkandır.

Adayı çıkartmadığımız yerlerde kendi meclis üyelerimizi çıkartıyoruz belediye meclis üyeliklerinde partimize oy istiyoruz" dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok konuşmasına şöyle devam etti:

"2019 yılında hepimizin enerjisinin en yüksek olması gerektiği zamandayız. Kayseri, Develi, Tomarza'nın beka ile ne alakası var diyenlere sesleniyorum, batıya doğru geldiğinde Yunanistan'ın adalar meselesi ve kıta sahanın meselesinde savaş an meselesi. Akdeniz'de 250 adet savaş gemisi namlusunu Anadolu'ya çevirmiş, Genel Kurmay Başkanımız açıkladı Mümbiçe girmek için hazırlıklarımız yüzde 95 bitti. Eğer Amerika sözünde durmazsa biz sözümüzde durup Mümbiçe gireceğiz dedi. Mümbiç diğer yerler gibi değil Mümbiç tam bir savaş alanı. Daha önce Şam'da Mümbiç'de Belediye vardı şimdi var mı? Şam bir dönem ortadoğunun en güzel iliydi şuan ne halde? Ülke gittikten sonra bütün belediyeler bizim olsa ne yazar. Genel Başkanımın tabiriyle bütün belediyeler mi bekamı deseler biz beka deriz."

Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Cabbar, "Konuşmama iki teşekkürle başlıyacağım, Birincisi 15 Temmuz gecesi bu bir darbedir biz demokrasiyle seçilmiş hükümetin yanındayız diyerek darbe girişiminin seyrini değiştiren ve bu ortamın gelişmesine sebep olan sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm ise aynı sırada okuduğumuz beraber büyüdüğümüz dostum hatta eniştem dostum birlikte tatlı bir rekabet içerisinde yarışa çıktığımız ama Cumhur ittifakı neticesinde liderimin emri başımın tacıdır diyerek bizim yanımızda yer alan kıymetli arkadaşım Ali Kabak'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Cabbar konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra Türkiye farklı bir güne uyandı milli ve beraberlik ruhuyla Cumhur ittifakının temelleri o gün atıldı. Doktor Devlet Bahçeli'nin ve liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın el ele gönül gönüle birlikte yürüttüğü ortamdan dolayı bizler bugünleri yaşıyoruz. Şuanda görünmeye bir savaşın içerisindeyiz. Ülkemizin dört bir yanında düşmanlarımız bu ülkenin ilerleyişini nasıl durdururuz bu milli ve manevi duygularla beslenmiş Cumhur ittifakını nasıl parçalarız diyerek hem içimizdeki hainlerle hemde dışımızdaki hainlerle bir çok operasyon ve adımlarla bunu durdurmanın peşinde. Bizim güvendiğimiz iki tane liderimiz var bunlara güvenerek Allah'a da hamd ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu seçim Mehmet Cabbar'ın seçimi değil bu seçim ülkenin beka seçimidir."