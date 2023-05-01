Cumhur İttifakı ile her sorun çözülüyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Develi ilçesi ziyaretinde, Sindelhöyük mahallesinin 1,5 kilometrelik yol talebi çözüme kavuşturuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 28. Dönem Kayseri Milletvekilleri Ertuğrul Yücebaş ve Kayhan Saraç, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yapılan toplantı sonrasında İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sindelhöyük Camikebir Mahallesi Muhtarı Erdal Aşık, Ramazan ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın teravih namazı kıldırdığını ve cami çıkışında merkez mahallenin bozuk olan 1,5 kilometrelik yolunun asfalt yapılması talebinde bulunduklarını söyledi. Muhtar Aşık, talep ile ilgili olarak bilgi almak istediklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Muhtar Erdal Aşık'ın sözleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı aradı. Özdemir, merkez mahalledeki 1,5 kilometrelik yolun asfalt yapılması talebini iletti. Başkan Memduh Büyükkılıç, yol çalışmasının 15 gün içinde ihaleye çıkarılacağını ve çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın isteği üzerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Allah'ın izni ile 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı birinci turda yüksek çoğunlukla seçtirecek miyiz?' diye sorunca vatandaşlar alkışlayarak hep bir ağızdan 'Evet' diyerek cevap verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "İkinci pusulada da Milliyetçi Hareket Partisi'ne helal oylarınızı verecek misiniz?" diye sorunca, vatandaşlar yine hep bir ağızdan, 'evet' diyerek cevap verdi.