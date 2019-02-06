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Cumhur İttifakından Cumhuriyet Caddesi esnafına ziyaret

Milletimizin beka davası olan Cumhur İttifakı, Develi’de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Milletimizin beka davası olan Cumhur İttifakı, Develi'de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer ve İlçe yönetimleri ile birlikte Cumhuriyet Caddesi esnaflarını ziyaret etti. “Bizleri bağrına basıp, bizlere dost sıcaklığını hissettiren esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Dosta güven düşmana korku veren bu birlikteliğimizle Develimiz her şeyin en güzeline layık” açıklamalarında bulunan Başkan Cabbar, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayarak gönül belediyeciliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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