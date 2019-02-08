İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhur İttifakından Tekir ve Elbiz Caddesi esnafına ziyaret

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, Develi Ülkü Ocağı Başkanı Murat Doğu ve ilçe yönetimi ile birlikte esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.


Tekir Caddesi ve Elbiz Caddesi esnafını ziyaret ederek dua ve desteklerini istedi. Esnaflara cumhur ittifakının önemini anlatan Cabbar Başkan “Hamdolsun ki her gittiğimiz yerde bu birlik ve beraberliğimize olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah bu ruhla Develimize hizmetlerimiz var gücümüzle devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.