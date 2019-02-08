Cumhur İttifakından Tekir ve Elbiz Caddesi esnafına ziyaret

Tekir Caddesi ve Elbiz Caddesi esnafını ziyaret ederek dua ve desteklerini istedi. Esnaflara cumhur ittifakının önemini anlatan Cabbar Başkan “Hamdolsun ki her gittiğimiz yerde bu birlik ve beraberliğimize olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah bu ruhla Develimize hizmetlerimiz var gücümüzle devam edecek” dedi.