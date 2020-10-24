Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresine katılmak üzere kente geldi. Erkilet Havaalanı'ndan parti otobüsü ile çıkış yapan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Köprü Erdoğan'ı bekleyen bir kadın ise "Adını Erciyes'e yazdım dualarım seninle" yazılı pankart açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise havaalanı çıkışında kendisini görmek için gelen vatandaşlara hediyeler verdi.