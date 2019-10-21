Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocasinan'a büyük müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Kayseri ziyareti sırasında gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Kocasinan Belediyesi'nin 5 yeni tesisinin açılışını yaptı ve Kocasinan'a Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin geleceğine yönelik büyük yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kocasinan'a 5 yeni tesis daha kazandırıp, vatandaşların hizmetine sunan Başkan Çolakbayrakdar, her hizmetin, Kocasinanlıları mutu etmek maksadıyla yapıldığını ifade etti. Sosyal belediyecilik çalışmalarının vatandaşların yaşam kalitesine katkı sunduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. En önemli başlıklarımızdan biri olan Kocasinan Akademi Tesislerini her mahallemize inşa etmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde; Ziya Gökalp Mahallesi'nde Modern Pazar Yeri ve Sosyal Tesis, Yenişehir'de Modern Pazar Yeri ve Sosyal Tesis, Erkilet Osmangazi'de Emniyet Hizmet Binası, İstasyon Mahallesi'ne Rekreasyon Alanı ve Ahi Evran'da ise Sosyal Tesis ve Aile Sağlık Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Kocasinan'ımıza Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini verdi. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle toplu açılış töreninde muhteşem bir kalabalık ile meydanı taçlandıran aziz milletimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin çehresini değiştiren ve sosyal hayata renk katan hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.