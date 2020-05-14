Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı Talas'ta yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgını sonrasına atıfta bulunarak; 'Ülkemizde ekilmeyen bir karış toprak bile kalmamalı' çağrısına kulak veren Talas Belediyesi, ardı ardına tarımsal hamleler gerçekleştirmeye başladı. İlçedeki boş arazilerin tarıma kazandırılması ve çiftçilerin alternatif ürün ekimine yönlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde kuru fasulye, nohut ve yeşil mercimekten oluşan 9 ton kuru baklagil tohumu dağıtan Talas Belediyesi şimdi de 10 yıldır ekilmeyen araziye nohut ekimi yaptı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Korona virüsten dolayı toprakların artık daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu süreçte kabak çekirdeği yerine kuru baklagiller ekiminin önemi ortaya çıkmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Ekilmedik bir karış toprak kalmasın' düsturundan hareketle çiftçilerimize tohum desteği sağlayacağımızı ifade ettik. Ardından da nohut, kuru fasulye ve mercimekten oluşan 9 tonluk tohumu çiftçilerimize teslim edip nadasa bırakılmış 800 dekar araziye anıza direkt ekim makinesiyle ekimini yaptık. Bununla da yetinmedik, belediye olarak bizzat çiftçilik yaparak ilçemiz sınırlarında bulunan ve yıllardır boş duran Abdullah Gül Üniversitesi'ne ait 200 dekar araziye nohut ekimi yaptık. Böylece toplamda 1000 dekarlık alanda baklagil üretimi gerçekleştirmiş olduk. Bu alan TÜİK verilerine göre 2019 yılında Talas genelinde gerçekleştirilen baklagil üretim alanından daha fazla. Topraklarımızın kıymetini biliyoruz ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Belediye olarak ülkenin geleceğine katkı sağlayacak adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Yalçın, elde edilecek ürünlerin hem belediye yemekhanesinde değerlendirileceğini hem de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını ifade etti. Son dönemde tarım ve hayvancılığa verdiği destekle öne çıkan Talas Belediyesi, daha önce de koyun banyoluğu, anıza direkt ekim makinesi, taş toplama makinesi, kompost karıştırma makinesi ve çiftlik gübresi (kompost) dağıtma römorku gibi desteklerle çiftçinin yanında olmuştu.