İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rekor kırdı" dediği Kayseri mitinginde tarihi kalabalık havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kayseri’yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Şu anda bu meydan bir rekor kırdı, alanda 135 bin kişi var" dediği Kayseri mitinginde Cumhuriyet Meydanı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Şu anda bu meydan bir rekor kırdı, alanda 135 bin kişi var" dediği Kayseri mitinginde Cumhuriyet Meydanı havadan görüntülendi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şu an alanda 135 bin kişi var" diyerek seslendiği Kayseri mitinginde cumhuriyet meydanı havadan görüntülendi. Platforma çıkan Erdoğan Kayserililere, "Bu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor; gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz. Bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin bu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı olanın evelallah sırtı yere gelmez. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı, alanda 135 bin kişi var" ifadelerini kullanmıştı.

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