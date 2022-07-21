Cumhurbaşkanı ‘gönül işi' dedi, Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye gönlünü verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz'da toplu açılış törenleri için Kayseri'ye geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli ifade ettiği ‘Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik aşk işidir' anlayışıyla hayata geçirdiği yatırım ve projelerle Kayseri'ye gönlünü verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Başkan Büyükkılıç, 2019 yerel seçimleriyle birlikte göreve geldiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, geride bıraktığı 3 yılda adeta yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli ifade ettiği ‘Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir' anlayışıyla hayata geçirdiği yatırım ve projelerle hizmetlerini yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezi ve kırsalında adeta Kayserililerin gönüllerine dokundu.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini Başkan Büyükkılıç önderliğinde Kayseri'de sergileyen Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede ulaşımdan, tarım ve hayvancılığa, kültür sanattan spora, eğitimden sağlığa, sokak hayvanlarına yönelik projelerden gençlere özel projelere birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sundu.

Bu çerçevede Hayırsever-Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Engelsiz Yaşam Merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi kente kazandırılırken, Hasta Yakınları Misafirhanesi ile tüm vatandaşlardan dua alacak uluslararası alanda ‘Hospice' diye bilinen ‘Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi' projesinde sona gelindi.

Öğrenci dostu belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, öğrencilerin eğitimlerine vakit ayırmasına katkı sunmak amacıyla ücretsiz şekilde hizmet veren ‘Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi' hizmete sunulurken, Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sıcak çorba ikramı yelpazesi de genişletildi. Erciyes Üniversitesi'nin yanı sıra Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nde ve bunun yanında merkez ve şehir kütüphanelerinde de yine öğrencilerin içini ısıtmak için sıcak çorba ikramı hayata geçirildi.

Kayseri'yi daha yeşil bir hale getirmek amacıyla 3 yılda 300 bin fidan diken Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 260 bin metrekare alan üzerine kurduğu ve 1 milyon metrekaresinin yeşil alan olarak tahsis edildiği, içerisinde yaşam alanına dair hemen her detayın bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Kayseri'yi merkezde yeşile doyuracak.

Büyükkılıç, sanayi ve ticaretin merkezi Kayseri'de üretim ve istihdama katkı sunmaya özel bir gayret göstererek, 4'üncü organize ve sera organize çalışmalarını yürütürken, girişimleri ile Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının paydaş oldukları, işverenle iş arayanı en doğru şekilde buluşturacak Kayseri Kariyer Merkezi açıldı.

Diğer taraftan dünyanın geçtiği zor süreçte Kayserililere destek olmak amacıyla, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, 3 milyon adedi aşkın maske ve minikler için 30 bin adet çocuk maskesi üreterek, vatandaşa ücretsiz dağıtan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada aktarma ücretini kaldırırken, pandemi ile mücadelede en ön safta yer alan ve fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına da ücretsiz ulaşım imkânı sundu. Yine, pandemi sürecinde Turkovac'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin isminin verileceği Zümrüt Mahallesi - Havalimanı Bağlantı Yolu yapım çalışmaları da sürüyor.

Tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşların takdirini toplayan Büyükkılıç, iki yılda 13 milyon TL'ye mal olan 4 bin 300 koyun dağıtımı yaptığı ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor' projesi ile hayvancılık yapmak isteyenlere umut oluyor. Ayrıca hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sini ve üniversitelerin lisans, önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısı Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeniyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın özel talimatlarıyla, 2022 yılının ilk 3 ayında 25 milyon TL'yi aşkın yaklaşık 3 bin ton tohum dağıtımı yaparak, tarıma yönelik büyük destek verdi.

Her fırsatta Kayseri'yi kültür sanatın merkezi konumuna getireceklerini ve kütüphaneler şehri yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç bu alanda da takdir toplayan hizmetler gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç'ın göreve geldiği günden bu yana 3'üncüsü ve 4'üncüsünü düzenleyen Büyükşehir'in kitap fuarları sayesinde Kayseri, hem kitap kokusuna büründü hem de ziyaretçi sayısı ile Türkiye rekoru kırdı. Kitap fuarları ile yüzlerce yayın evi ve yazarla, binlerce kitabı Kayserililerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi'ni, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt kütüphanelerini, Şehir Kütüphanesi'ni, Merkez Halk Kütüphanesi'nin ek salonunu ve Mevlana Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Kütüphanesi'nin yanı sıra çocukları yaşlarına uygun okumaya teşvik amacıyla Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Projesi'ni de hayata geçirecek.

Kenti müzeler şehrine dönüştürmek için de gayretlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç'ın kültür ve sanata verdiği önem doğrultusunda ‘Değer Gençlik' ismiyle yeni bir eğitim modelini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini öncelemek suretiyle akademik gelişimlerine de dolaylı katkı sağladı. Büyükşehir, ayrıca düzenlediği yarışmalara ve etkinliklere Mimar Sinan, Yunus Emre, Âşık Seyrani, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç gibi değerlerin ismini vererek hem geçmişe hem de geleceğe sahip çıktı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Dr. Memduh Büyükkılıç, aradan geçen 3 yılı aşkın sürede 16 ilçeye 200'ün üzerinde ziyaret gerçekleştirerek halkla kucaklaştı, el ele, gönül gönüle vatandaşların taleplerini, şikayetlerini dinledi, düşüncelerine ortak oldu.

Öte yandan mesleki eğitim ve kursların öncüsü KAYMEK marifetiyle birbirinden özel onlarca farklı sergi açılarak, kentte nakış nakış sanat işlendi.