Cumhurbaşkanının müjdesi, esnafı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde küçük esnaflara yönelik verdiği müjde esnafın yüzünü güldürürken, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, "Biz esnaf ve sanatkarlar olarak devletimizden her zaman desteğimizi alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde küçük esnafın prim gün ödeme sayısının 7200 güne indirilmesine yönelik verdiği müjde, esnafların yüzünü güldürdü. Bu müjdeyi sevinçle karşıladıklarını söyleyen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, “Cumhurbaşkanımız, Kayseri mitinginde esnafımıza müjdeyi verdi. Bu yaklaşık 1 milyon esnaf ve sanatkarı ilgilendiren, bir müjdeydi. Bağ-Kur'lu bir iş yeri sahibi 9 bin iş gününde emekli olurken, yanında çalışan sigortalı bir kardeşimiz 7 bin 200 iş gününde emekli oluyordu. Burada bir terslik vardı. Bu da düzeltildi. Uzun zamandır bu konuyla ilgili görüşmeler yapılıyordu. Cumhurbaşkanımız da buradan esnaf ve sanatkarımıza müjdeyi verdi. Esnaflarımızı sevindirdi. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman esnafımızın yanında oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de ticari araçlarda ÖTV indirimi gelecek. Bu ÖTV indirimi ile de esnaf ve sanatkarlarımız rahatlayacaklar. Yine pazarcılarımızdan vergi alınmayacak. Bu durumda pazarcı esnafını rahatlattı. Yine küçük sanayi sitelerinin yapımında yüzde 18 olan KDV sıfıra çekilerekten, yapılıyor. Kayseri'de küçük sanayi tesisi olarak yapılan işyerlerinde de yine yüzde 60 olan bakanlık desteği yüzde 100'e çıktı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak TOKİ marifetiyle yapılan 285 konutun önümüzdeki günlerde teslimatı yapılacak" ifadelerini kullandı.

Esnafların devletten her zaman destek aldığını kaydeden Odakır, "Biz esnaf ve sanatkarlar olarak devletimizden her zaman desteğimizi alıyoruz. Bakanlıkların ve belediyelerin kapılarından hiçbir zaman geri çevrilmedik. Esnaflar adına ne zaman ayağı yere basan projelerle gitsek, bu destekleri aldık. Bunun içinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.