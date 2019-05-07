Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Değişim için yüz de yüz' projesiyle Suça Sürüklenen Çocuklara Yüzme Eğitimi verildi

Kayseri cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde; suça sürüklenen çocuklara sporu sevdirmek, boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak ve onların fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımını sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Değişim İçin 'Yüz' de 'Yüz' yüzme eğitimi projesi uygulandı.

Konu hakkında bilgiler veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, denetimli serbestlik sisteminin, yükümlülerin rehabilitasyonu, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve toplumun korunması amacına hizmet etmesi bakımından, ceza ve infaz sisteminin önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade edere; "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da Denetimli serbestlik sistemi içerisinde suça sürüklenen çocuk veya yükümlü olarak sisteme dahil olmaktadır. Sisteme dahil olan çocuklarımıza daha etkin rehberlik ve iyileştirme çalışmaları yapmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisindeyiz. Çocukların rehabilitasyonu ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi aşamasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan uzman personellerce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çalışmalara yön verilmekte ve çeşitli eğitimler planlanmaktadır. Planlanan eğitimlerden biri olan Değişim İçin 'Yüz' de 'Yüz' yüzme eğitimi projesidir. Bu projemiz; Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanmıştır. Bu proje ile suça sürüklenen çocuklarımıza; sporu sevdirmek, boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak ve onların fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımını sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak, böylelikle de kötü alışkanlıklardan ve olumsuz davranışlardan uzaklaşmalarını sağlamak, başarıya sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini göstermek, başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretmek amaçlanmıştır. Çocuklarımıza yönelik çalışmalara bu projenin bitimini müteakip farklı alanlarda devam edilecektir. Proje kapsamında; Denetimli Serbestlik Uzmanları gözetiminde ve yüzme antrenörleri eşliğinde suça sürüklenen 6 erkek ve 4 kız çocuğumuza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim verilmiştir. Eğitim planlaması yapılırken çocukların okul ve iş yaşamları dikkate alınarak gün ve saatler programlanmıştır. Eğitimler erkekler için haftanın Çarşamba ve Cuma günleri, kızlar için Cumartesi ve Pazar günlerinde olmak üzere 4 hafta süreyle toplamda 8 saat olarak gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç sahibi çocukların yüzme malzemeleri Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Kayseri Şubesince karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerini tamamlayarak lisans almaya hak kazanan sporcuları tebrik eden Başsavcı Akın; "Bugün itibarıyla eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklarımız lisans ve sporcu kartı almaya hak kazanmışlardır. Göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu değerli proje çalışmalarından ve katkılarından dolayı Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği yöneticilerine ve personellerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.