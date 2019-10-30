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Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

KAYSERmall Outlet AVM, Cumhuriyet’in 96’ncı yılını keyif ve eğlence dolu etkinliklerle kutladı.

KAYSERmall Outlet AVM, Cumhuriyet'in 96'ncı yılını keyif ve eğlence dolu etkinliklerle kutladı.


KAYSERmall Outlet AVM, Cumhuriyet'in 96. yılını keyif ve eğlence dolu etkinliklerle kutladı. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde; 28 Ekim'de Akıl Küpü Kreş ile gösteri, atölye çalışması ve birbirinden renkli gösteriler yapıldı.


29 Ekim'de ise Ahmet Yesevi İlkokul ve Çınar Okulları ile birlikte halk oyunları, zumba, atölye çalışmaları yapıldı. Aktivitelere katılan tüm çocuklara Türk bayrağı armağan olarak sunuldu. Etkinlik sonunda günün anlam ve önemine göre özel hazırlanan pasta çocuklarla birlikte kesilerek herkese ikram edildi.


KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Gök, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, 2 gün boyunca devam eden etkinlik programıyla şölen havasında kutlayarak, misafirlerimizi ağırladık" dedi.

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