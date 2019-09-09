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Cumhuriyet Halk Partisi 96 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923’te siyasi faaliyetine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, 96.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, 96. yaşını kutluyor. CHP Kayseri teşkilatı kutlamalara Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle başladı.


“Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin adıdır”


Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde başlayan etkinliğe çok sayıda CHP'li katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Ne mutlu bize ki tam 96 yıldır ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilk günkü inanç ve azimle, kararlılıkla yürüyoruz. Biliyoruz ki dünya var oldukça Cumhuriyet Halk Partisi de var olacaktır. Çünkü CHP'nin kuruluş dilekçesinde mürekkep yok, kan vardır. Kuruluş dilekçesi bir ofiste değil, savaş meydanlarında yazılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin adıdır” diye konuştu.


Atatürk'e söz verdiklerini söyleyen Özer, “Büyük atam eserlerin bizlere emanettir. Eserlerini sonsuz kadar yaşatacağız” dedi.


Meydandaki törenin ardından CHP'nin kutlama etkinliği parti il binasında devam etti. Partililer pasta kesimi ve kokteyl ile CHP'nin 96. yılını kutladı.

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