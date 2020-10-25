Cumhuriyet Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları nefes kesti

Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile Akçakaya Model Uçak Pisti'nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren yarışlara çeşitli illerden 26 sporcu katıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ata sporu olan atçılığa büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Atçılığı seviyoruz ve bütün imkanlarımızla destek oluyoruz. Atçılık bizim ata sporumuz. Bu spora gönül verip buraya kadar gelen tüm yarışmacılarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Pandemi döneminde bütün tedbirleri alarak bu yarışmaları gerçekleştirdik. Pandemi demek hayatın durması demek değildir. Bugün buraya kadar gelen tüm yarışmacılar bunu bir kez daha ispatladılar. Kendilerini kutluyor ve gönüllerinden öpüyorum” dedi.

Törende konuşan Türkiye Binicilik Federasyonu İl Temsilcisi Hüsamettin Aydın da desteklerinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, “Talas'ta düzenlenen her organizasyonda Başkanımız Mustafa Yalçın'dan çok büyük destek görüyoruz. 2 gündür de Cumhuriyet Kupası için buradayız ve yine çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan ve ödül alan yarışmacıları tebrik, başta Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende daha sonra Başkan Yalçın, temsilci Aydın ve diğer protokol tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi. 2 gün süren yarışmalar sonucunda 40 km.'de Ümit Tekcan ilk sırayı alırken Ersin Ulusoy ikinci Mirhas Erinç Erdinç ise üçüncü oldu. 70 km.'de sırasıyla Erkan Demir, Hikmet Burhan Kaya, Murat Yalçıntaş ve Mesut Elmas kürsüye çıkan sporcular olurken 90 km.'de Ömer Faruk Pehlivan ve Ramazan Yiğit ilk iki sırayı elde etti. Törende ayrıca organizasyona katkı sağlayanlara da teşekkür plaketi verildi.

Öte yandan yarışmaya katılan İstanbul Ticaret Odası önceki başkanlarından Murat Yalçıntaş da 70 km.'de 3. oldu.

Ödül töreni sonrası görüşlerini dile getiren Yalçıntaş, mükemmel bir organizasyon gerçekleştirildiğine işaret ederek, “Bu organizasyonda emeği geçen Talas Belediyemiz var, çok kıymetli belediye başkanımız Mustafa Yalçın var. Aynı şekilde burada Kayseri'nin, Talas'ın eşrafları ve katılan sporcu arkadaşlar var. Bu kadar güzel ve başarılı bir organizasyon yaptıklarından dolayı ben hepsini tebrik etmek isterim. Pandeminin zorlu şartlarında bile Türkiye'nin dört bir tarafından ben de dahil bir çok sporcu geldik, çok güzel bir şekilde ağırlandık ve hakikaten çok güzel bir organizasyon yapıldı. Elhamdülillah hiçbir kaza, bela ve sıkıntı olmadan tamamladık. Yani gidiyoruz ama kalbimiz de burada kaldı. İnşallah önümüzdeki sezon geliriz yine burada bu organizasyona katılırız. Emeği geçenlere, başta belediye başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmada kürsüye çıkan diğer sporcular da hem böylesine başarılı bir organizasyonda yer almaktan hem de başarı elde etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Talas Belediyesi'ne ve Başkan Yalçın'a teşekkür etti.