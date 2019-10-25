Cumhuriyet kupasını Kayseri Şekerspor kazandı

6 takımın katıldığı Cumhuriyet Kupasında mutlu sona ulaşan takım Kayseri Şekerspor oldu. Yeşil-Beyazlılar ilk maçında Erkiletspor'u 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında Kayserigücü FK takımını 4-0 mağlup eden Kayseri Şekerspor finale kaldı. Final maçında OSB Atletikspor'u 3-1 yenen Kayseri Şekerspor Cumhuriyet Kupasının sahibi oldu. Maç sonrası Yeşil-Beyazlılar şampiyonluğu doyasıya kutlayarak büyük sevinç yaşadı.