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Cumhuriyet kupasını Kayseri Şekerspor kazandı

29 Ekim Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı adına Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası şampiyonu belli oldu.


6 takımın katıldığı Cumhuriyet Kupasında mutlu sona ulaşan takım Kayseri Şekerspor oldu. Yeşil-Beyazlılar ilk maçında Erkiletspor'u 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında Kayserigücü FK takımını 4-0 mağlup eden Kayseri Şekerspor finale kaldı. Final maçında OSB Atletikspor'u 3-1 yenen Kayseri Şekerspor Cumhuriyet Kupasının sahibi oldu. Maç sonrası Yeşil-Beyazlılar şampiyonluğu doyasıya kutlayarak büyük sevinç yaşadı.

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