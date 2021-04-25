Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes'in zirvesinde yaşadı

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün 2021 faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erciyes Zirve tırmanışı başarılı şekilde tamamlandı. Sahur sonrası başlayan tırmanışın zirve kısmında saygı duruşu, andımız ve istiklal marşının okunması gibi etkinlikler yapıldı.

23 Nisan Erciyes Zirve Tırmanışı, Şeytan Boğazı Kulvarı'ndan Kask, kazma, krampon, baton gibi teknik malzemeler kullanılarak gerçekleştirildi. Faaliyet Sorumlusu olarak Dağcılık kayseri İl Temsilcisi İsmail Yılmaz'ın yanı sıra tırmanışa dağcılar Mustafa Eliaçık, Mert İsmail Eği, Nihat Tufan, İbrahim Gürlekci, İsmet Malkoç, İbrahim Doğruer katıldı. 22 Nisan saat 15.00'de Erciyes Gençlik Spor Kamp Eğitim Merkezi önünde toplanan 7 dağcı ardından Çobanini kamp yerine hareket etti. 17.00'de kamp yerine ulaşıldı ve çadırlar kuruldu. 19.28'de İftarını yapan dağcılar çadırlarına geçti ve dinlenmeye çekildi. 23 Nisan sahurdan sonra saat 03:45'de zirveye hareket edildi. Zemin sert, hava biraz soğuk (-3) olunca kar sert olduğunda rahat bir tırmanış gerçekleştirildi. 06.00'da Şeytan Boğazı kulvarına giren dağcılar Zirveye kadar sert kar üzerinde intikal yapıp 08.40'da zirveye ulaştı. Dağcılar zirvede saygı duruşundan sonra İstiklâl Marşı ve Andımızı okudu. 10.00'da aynı rotadan inişe geçildi. Dağcılar, sorunsuz şekilde başlangıç noktasına dönerek faaliyeti başarı ile sonlandırdı.