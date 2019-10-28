Dağcılar 29 Ekim tırmanışı için Erciyes'e hareket etti

29 Ekip Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dağcılar, tırmanış için Erciyes Dağı'na hareket etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Erciyes Dağı'na tırmanma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kayseri dışından bir çok dağcı katıldı. Düzenlenecek olan 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı için Kayseri'ye gelen dağcılar İl Müdürlüğü önünden hareket etti.