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Dağcılardan anlamlı tırmanış

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde dağcılar Erciyes Dağı’na tırmandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı.


Geleneksel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erciyes Dağı tırmanışı, Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlendi. Tırmanışa Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 35 dağcı katıldı. Sabah saatlerinde başlayan tırmanışta dağcılar, Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkarak flama ve Türk Bayraklarını açarak fotoğraf ve görüntüler çekip anı ölümsüzleştirdi.

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