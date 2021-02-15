Dağcıların 'rüzgarla' imtihanı

32 ildeki farklı 47 kulüpten 25'i kadın 139 dağcının katılımıyla Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği Erciyes Kış Zirve Tırmanışında rüzgara yakalanan dağcılar, zor anlar yaşadı.

11. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışına katılmak üzere Kayseri'ye gelen 32 ildeki farklı 47 kulüpten 25'i kadın 139 dağcı, zirveye ulaşmak için yürüdü. Zirveye yakın bir noktada rüzgara yakalanan dağcılar, zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği yürüyüşte, dağcılar düşmemek için yere oturarak, kayalıklara tutundu.

Dağcıların yaşadığı zor anlar ise objektiflere yansıdı.