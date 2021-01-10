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Dağcılık eğitimi yazılı sınavla sona erdi

K2 Dağcılık Ve Kayak İhtisas Spor Kulübü’nün, Erciyes Dağı Hacılar Kapıda düzenlediği ve 24 dağcının katılımı ile yapılan eğitimler yazılı sınavla sona erdi.

K2 Dağcılık Ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün, Erciyes Dağı Hacılar Kapıda düzenlediği ve 24 dağcının katılımı ile yapılan eğitimler yazılı sınavla sona erdi.


K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Erciyes Dağı Hacılar Kapıda yapılan dağcılık eğitimlerine 24 dağcı katıldı. 6 Ocak 2021 tarihinde başlayan eğitimlerde teorik dersler sonrasında uygulamalı eğitimlerin verildiğini ifade eden Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, "K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kış Dağcılık Eğitimi faaliyeti 4-10 Ocak 2021 tarihleri arasında Erciyes Dağı'nda yapıldı. Teorik eğitimlerini tamamlayan dağcılar sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde uygulamalı eğitimleri Hacılar Kapı'da gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitimler sonrasında katılımcılar yazılı sınava tabi tutuldular" dedi.

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