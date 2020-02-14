İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağda mahsur kalan paraşütçü kurtarma ekiplerine tepki gösterdi

Kayseri’de yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı’na yürüyerek çıkan yamaç paraşütü sporcusu mahsur kaldı.

Kayseri'de yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na yürüyerek çıkan yamaç paraşütü sporcusu mahsur kaldı. Mahsur kalan paraşütçü kurtarma ekiplerine, "Ben size gelin demedim" diyerek tepki gösterdi.


Kayseri'de yamaç paraşüt sporu ile uğraşan A.Ç. isimli şahıs, paraşüt atlayışı yapmak için Ali Dağı paraşüt alanına yürüyerek çıktı. Daha sonra kardan kapanan yollardan dolayı mahsur kalan paraşütçü AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi. Haber verildikten sonra olay yerine AFAD kurtarma ekipleri, 112 ekipleri, polis ve Talas Belediyesi yol çalışması ekipleri gönderildi. Yetkililerle telefon ile iletişim halinde olan paraşütçüyü yaklaşık 2 saat sonra yol çalışması ekipleri ulaşarak kurtardı.


Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak indirilen paraşütçü daha sonra ekiplere tepki göstererek, "Ben size gelin demedim" dedi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyledikten sonra polis ekiplerine teslim edilen paraşütçü, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.