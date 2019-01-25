Dağın zirvesine fotoğraf çekinmek için çıkmış

Kayseri'de fotoğraf çekinmek için dağa çıktıktan sonra mahsur kalan Suriye uyruklu genç, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde bulunan Yılanlı Dağı'nın zirvesine fotoğraf çekmek için çıkan Suriye uyruklu Ahmet N. (20), geri inemeyerek mahsur kaldı. Şahsın polisten yardım istemesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ahmet N.'nin yerinin tespit edilmesinin ardından AFAD ve UMKE ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen tırmanışa geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren tırmanış sonunda ekipler, mahsur kalan gence ulaştı.

Ahmet N., bulunduğu yerden sedye ile yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından indirilerek, bekletilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.