Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Öksüt Mahallesi'nde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçiyi kurtarmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Sarp dağlık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.