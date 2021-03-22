Daha yeşil Çaylıca için 200 ağaç dikildi

Develi'ye bağlı Çaylıca mahallesinde Çaylıca İstanbul Derneği'nin yaptığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek verdiği proje ile 200 ağaç Çaylıca'da toprakla buluştu.

Develi Çaylıca İstanbul Dernek Başkanı Seyfullah Avcı "Köyümüzü güzelleştirmek ve sosyal faaliyetler yapmak için 1996 yılında kurulan derneğimizin merkezi İstanbul'da. Son dönemde Dernek Başkanı olarak ben hizmet vermekteyim. Köyümüz için güzel projeler üretmekteyiz, sosyal faaliyetler yürütmekteyiz. Pandemiden dolayı bu sene biraz kısıtlı çalışmalarımız oldu ama bu seneyi bu ağaçlandırma çalışması ile değerlendirdik" dedi.

Avcı, "Bu gördüğünüz alan köyümüzde çamurlu bölgesi diye isimlendirdiğimiz alan, yaklaşık 700 metre uzunluğunda yolumuz var ve yeşillik azlığımız vardı. Çınar ve ıhlamur ağaçlarıyla burayı yeşillendirme projesi yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın istediği şartları yerine getirdik ve projeye desteğimizi aldık. Ardından Bursa'dan ağaçlarımızı aldık, köyümüze getirdik ve toprakla buluşturduk. 10 Metre aralıklarla 130 ağacımız bu yola dikildi, aynı zamanda Çöten köyüne giden bağlantı yolumuzda aynı şekilde 70 adet ağacımız bulunmaktadır. İnşallah bir kaç sene içerisinde buranın çehresinin değiştiğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.