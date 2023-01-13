Damak tadına yeni lezzetler

Farklı tatların yer aldığı menüsü, profesyonel hizmet, hızlı servis kalitesi, sıcak atmosferi ve modern mimarisi ile müşteri memnuniyetini esas alarak 2022 yılında yola çıkan Lastpoint, Kayseri'de hizmete açıldı.

Tuna Life Center'da hizmete giren ulusal marka Lastpoint, ziyaretçilerine zengin bir menü ve farklı lezzetler sunuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, tatlısından pastasına kadar birçok farklı ürün çeşidiyle misafirlerine hizmet verecek olan Laspoint'in Kayseri'deki ikinci şubesi ise Millet Bahçesi'nde hizmete girecek.

Genel Müdür Sevim Fazlıoğlu, "Menümüzde akşam yemeğimiz, tatlılarımız ve pastalarımız var. Burada kafe ve restoran olmak üzere 2 ayrı bölümümüz var. Şu anda 2 çeşit Karadeniz ve Kayseri mutfağı ağırlıklı kahvaltı ile hizmet veriyoruz. Yağlarımız, tereyağımız ve ballarımız Karadeniz'den geliyor. Kayseri'den de katmerimiz, pastırmamız var. Müşterilerimize sunduğumuz zengin bir menümüz var. Ana yemeklerimizde kuzu bonfilemiz, kuzu inciğimiz var. Kaburgamız çok yakında menümüze girecek. Ayrıca, salata çeşitlerimiz de mevcut. Kayseri'ye zengin ve doğal bir menü sunmak istiyoruz. Çeşitli yiyecekler hazırlayıp, insanlara farklı lezzetleri sunmak istiyoruz. Şarküteri bölümümüzde müşterilerimize doğal ve zengin bir ürün çeşitliliği sunuyoruz. Buraya gelen her misafirimiz, yedikleri ürünleri şarküterimizde deneyerek ve seçerek alabiliyorlar. Ekibimize, yemeklerimize ve tatlılarımıza çok güveniyoruz. Herkesi Lastpoint'e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.