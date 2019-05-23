Damızlık Birliğinden Ayran Üretim Ve Tüketimine Destek

Hunat Camisi önünde düzenlenen süt ve ayran ikram etkinliğinde konuşan İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, “1956 yılında Birleşmiş Milletlerin kararıyla alınan ülkemizde 1991 yılında kabul edilmiş olan ‘Dünya Süt Günü'nü kutluyoruz” dedi.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı da yaptığı konuşmada, “Özellikle ramazan ayında bilinçsizce tüketilen içecekler yerine milli içeceğimiz olan ayranın tüketimine dikkat çekmek ve dünya süt gününün önemini vurgulamak için bu gün buradayız sütün, ayranın ve yoğurttun faydalarını burada saymakla bitmez insanlarımızın milli içeceğimiz olan ayranı, sütü ve yoğurttu bol bol tüketmelerini talep ediyorum. Maalesef süt tüketiminde Avrupa Birliği'nin çok gerisinde bulunuyoruz. Avrupa ülkelerinde yıllık bir insanın tükettiği süt miktarı 89 litre, ülkemizde de 24-26 litre arasındadır. Bunu yaygınlaştırıp bizim de Avrupa ülkelerindeki gibi süt tüketimini teşvik etmemiz lazım” dedi.

Çakı, “Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı için anlamı ve değeri herkes için bilinmektedir. Yoğurtun doğal antibiyotik olduğunu artık bilmeyen yok. Yoğurdu herkesin tüketmesinde yarar var. Yoğurt, vazgeçilmez besin kaynağıdır. İnsanlarımızın yoğurt ve milli içeceğimiz ayran tüketimi konusunda çok ısrarcı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Teravih sonrası cami çıkışında süt ve ayran ikramından çok memnun olan cami cemaati organizasyonda emeği geçen katkısı olanlara teşekkür ettiler.