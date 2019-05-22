Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Bünyan'da İftar Verdi

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Bünyan'da verilen iftar yemeğinde, ilçe protokolü bir araya geldi.

İftara, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yönetimi katıldı.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, böyle bir tesisin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise; “Burada Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından “Hunat” markası ile ilçemizde üretilen yoğurt ve ayranı tatma fırsatı bulduk. Yerli ve milli üretime verdikleri katkı ve bu güzel akşam için birlik Başkanımıza ve yönetime teşekkür ediyorum. Kendilerinin attığı bu üretim adımını destekliyoruz. Bünyan Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı da, Bünyan'da Ramazan ayı ile birlikte hizmete giren süt ve süt ürünleri tesisinin 2 milyonluk yatırımıyla 500 m alana sahip olup, yıllık tereyağında 80 tonluk, yoğurtta 105 tonluk, ayranda 520 tonluk, pastörize sütte 1920 tonluk kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Başkan Çakı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hunat'ın gıda sektöründe yer almasının iki temel sebebi vardır. Birincisi gıda üretim zincirinin ilk halkasında yer alan çiftçinin ürününü değerlendirerek ürünün mamul ürüne dönüşüp tüketiciye ulaştırıldığında zincirin halklarının sayısını azaltarak oluşan katma değerin doğrudan üreticiye yansımasını sağlamak. İkincisi ilk üreten ile son tüketiciye aracısız buluşturarak nihai ürüne, nihai tüketicinin ulaşılabilir fiyatlarla ulaşmasını sağlamak. Yani hem üretenin hem tüketenin kazandığı, kazanacağı, aracıların aradan olabildiğince çıktığı en sade, en kestirme ekonomik süreci kurgulamaktır. Biz Hunat markasıyla süte gönül verdik her ürünümüzle Kayseri'nin itibarının temsilcisi olduğunu biliyor ve her ürünümüzü esnaf ahlakıyla özenle, özenerek üretiyoruz.”