Damla Gönüllülerinden Anlamlı Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Damla Projesi' ile yerli ve yabancı üniversiteli gençler, gittikleri şehrin kültürünü ve yöre halkını yakından tanıma fırsatının yanı sıra il protokolüyle de tanışma fırsatı buluyorlar.

7 yıldır devam eden 'Damla Projesi' gençlerin maddi karşılık beklemeden, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak için toplumsal bir girişime destek olmalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede Kayseri'nin ev sahipliğinde bir çok etkinlik düzenleniyor.

Üniversitelerde okuyan 5 yabancı öğrenci ile 23 Türk öğrencilerden oluşan gönüllü gençler, bir hafta boyunca hem çeşitli ziyaretlerde bulunarak yöre kültürünü ve halkını yakından tanıma fırsatı elde ediyor hem de bakım, boyama, temizlik, hediye dağıtımı gibi etkinliklere katılıyor.

Projeyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan gençler ve farklı ülkelerden gelen yabancı üniversite öğrencileri, okul, aile, kurum, yetimhane, huzurevi ve engelli dernekleri gibi çeşitli yerler ziyaret ediyor, çevre temizliği, fidan dikimi, boyama gibi aktiviteler yapıyorlar.

Proje kapsamında gönüllü gençlerimiz 15 Temmuz Darbe Girişiminde şehit düşen Cennet Yiğit'i ve Şehitliği ziyaret ederek dua etti.