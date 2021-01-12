İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dan Petrescu'nun ekibi

Hes Kablo Kayserispor’un yeni teknik direktörü Dan Petrescu 5 yardımcı ile çalışacak.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu 5 yardımcı ile çalışacak.


Hes Kablo Kayserispor takımında göreve başlayan Dan Petrescu'nun çalışacağı ekip belli oldu. 53 yaşındaki Rumen teknik direktör, Kayserispor'da 5 yardımcı ile görevini sürdürecek.


Romanya'dan 3 yardımcı antrenör getiren Dan Petrescu, Hes Kablo Kayserispor'un son 2 maçında takımın başında yeralan antrenör Uğur Kulaksız'ın kendi ekibinde olmasını istediği, yönetimin de bu isteğe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.


Hes Kablo Kayserispor'da ilk idmanına çıkan Dan Petrescu'ya bu sezon Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu, Aurelian Bogdan Aldea, Uğur Kulaksız ile kaleci antrenörü Ivko Gançev yardımcılık yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.