Danışmentgazi Mahallesi'nde bir ihtiyaç daha giderildi

Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı.

İhtiyaç olan yerlere göre projeler yapıldığını ve eksikliklerin giderildiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Danışmentgazi Mahallemizde yapımını tamamladığımız ve iç teftişini yaparak yakında hizmete açacağımız Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'ni (Kuran Kursu'nu) ziyaret ettik. Burada çok yoğun bir nüfus var. Ve bu bölgede bir kuran kursuna ihtiyacı vardı. Arsası ve projesi belediyemize ait olan bu güzel tesisi hızlı bir şekilde tamamladık. Özellikle aile yapısının bozulduğu çeşitli ahlaki problemlerin yaşandığı günümüzde bu Kur'an kurslarının önemi çok daha fazla diye düşünüyorum. Aile yapımızı ve gençlerimizi korumamız lazım. İnşallah açılışında yapıp en kısa zamanda hizmete girdiğini göreceğiz. Burada gençlerimize ahlak eğitimi verilecek. Bu kapsamda da hayırseverlerimiz de belediyemize destek veriyor. Böylece hızlı bir şekilde projelerimizi tamamlıyoruz. Nitelikli sosyal ve kültürel Tesisleri Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” dedi. Hayırsever Fatma İmamoğlu ise, “Allah kısmet etti; bu günleri gösterdi bana çok şükür. Çok güzel bir yer oldu. İnşallah arkası gelen olsun. Başkanımıza emekleri ve destekleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin giriş katında 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dinî ve ahlakî gelişimi destekleyeceği sınıf ve oyun odaları ile 1. katta ise bayanların dini ve ahlaki eğitimlerini tamamlamalarına yönelik sınıflar ile 1 adet toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon bulunuyor.