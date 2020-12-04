Dardanel'e reklam tepkisi

Reklam filminin kaldırılmaması halinde, firma ürünlerini boykot edeceklerini söyleyen Altan Aydemir, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, lokantaların kapalı olmasını fırsat bilerek bu tür reklamların yayınlanması sektörümüz adına üzücü bir durumdur. Dardanel firması, geleneksel Türk mutfağını adeta aşağılarcasına lanse ettiği reklam filmini lokantacı esnafı olarak şiddetle kınıyoruz. Etkinlik ve hizmet sektörü adına derhal yayından kaldırılmasını talep ve ikaz ediyoruz. Lokanta ve kebapçı esnafı, Türk mutfağına hizmet veren ustalarımızın, kendi ürünlerini güzel göstermek için iş bilmez olarak tanıtılması sektörümüzün adına üzücü bir durumdur. Bu nedenle reklam filminin yayından kaldırılmaz ise bizlerde lokantacı esnafları olarak Dardanel firmasının hiçbir ürününü kullanmayarak boykot edeceğiz” dedi.

Aydemir, yayınlanan reklam ile durumu fırsata çevirerek esnafın aşağılandığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de pandemi ile mücadele ederken, lokantalarımızın bir çoğu kapalı ve kısıtlamalarla geçiriyor. Sanki lokantalar hijyenik değil, lokantalar temiz değilmiş gibi lokantacı esnafını aşağılarcasına, küçümsercesine ve kötü göstererek kendilerine fırsata çevirdiler. Zaten pandemi ile mücadele ediyoruz birde üzerine bu tür reklamlar sektörümüzü çok daha aşağılamaktadır. Federasyon olarak da, ülke olarak da bizler Türk mutfağını dünyaya tanıtma aşamasında iken bu tür reklamlar mutfağımızı aşağı çekerken, bizleri de derinden üzmektedir.”