Dart il Birinciliği Tamamlandı

1 - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalara Gençlerde 25 takımdan 100 sporcu, yıldızlarda ise 26 takımdan 104 sporcu olmak üzere toplamda 204 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.