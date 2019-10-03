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Dart il Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dart İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası Kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.


1 - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalara Gençlerde 25 takımdan 100 sporcu, yıldızlarda ise 26 takımdan 104 sporcu olmak üzere toplamda 204 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

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