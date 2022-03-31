Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu

Konya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Dart Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Dart Takımı sporcuları ikinci oldu. Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu dart takımı antrenörü Müge Kat ve sporcular, Dart İl Temsilcisi Fatih Okur, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı sporcuları ve antrenörleri Müge Kat'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.