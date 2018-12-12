Dartçılar İncesu'da yetişiyor

Hafta içi Pazartesi ile Perşembe günleri saat 18.00 ile 19.30 arasında İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda düzenlenen Dart Kursunda 60 sporcu Dart eğitimi alıyor. Yaklaşık haftanın iki gününde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren geleceğin dartçıları her geçen gün üzerine koyarak devam ediyorlar.

Hedeflerinin öncelikle ilde ve daha sonrasında Türkiye'de derece yapmak olduğunu söyleyen sporcular desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İncesu Halk Eğitim Müdürü Mevlüt Büyük'e teşekkürlerini ilettiler.