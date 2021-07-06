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DEAŞ mensubu 2 kadın adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.


Gözaltına alınan 2 kadın adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından, gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edildi.

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