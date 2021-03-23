DEAŞ operasyonu: Gözaltı

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kişinin Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Belirlenen şahısların yakalanması için Terörle Mücadele ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.