İhlas Haber Ajansı

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DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyallere el konuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 4'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

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