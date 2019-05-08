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DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Kayseri’de DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma ve dolandırıcılık suçlarından aranan Doğu Türkistan uyruklu Rozitohti Emintohti, Bahçelievler Mahallesi 2183. Sokak üzerinde bulunan ikamete yapılan operasyonla yakalandı. Dolandırıcılık suçundan mahkemece serbest kalan Rozitohti Emintohti, Kilis İmalat ve İnfaz Bürosunca 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' sucundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs işlemler için TEM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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