DEAŞ üyesi olmakla yargılanan sanığa 7 yıl 9 ay 22 gün hapis

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olmakla ve örgütün propagandasını yapmakla yargılanan yabancı uyruklu sanığa 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık A.D. ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı bir önceki verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık, yeminli tercüman eşliğinde alınan savunmasında, böyle bir suç işlemediğini söyleyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.D'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.