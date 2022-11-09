İhlas Haber Ajansı

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DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 1 şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 1 şahıs yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM şube Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıs gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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