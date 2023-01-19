DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 1 kişi Melikgazi ilçesinde bir adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.