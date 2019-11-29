İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençler sözde sorumlusu Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ’ın Halep’e bağlı 15 köyünde gençler sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençler sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. 26 Kasım'da ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan 3 kişiden V.E.'nin 2 yıl önce kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı, geçimini ahırlarda çobanlık yaparak sağladığı ve DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.