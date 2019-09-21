DEAŞ'ın sözde emiri, DEAŞ'ın saldırısında yaralanmış

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla 3 kişiyle birlikte yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri S.H.'nin Irak'ta tutuklu kaldığı cezaevine DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PÖH'ün de katılımıyla DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.'yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan S.H.'nin, DEAŞ'ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan Telafer sözde emiri S.H.'nin Irak'ta terör örgütü El Kaide adına faaliyet yürütürken Iraklı polisler tarafından gözaltına alındığı ve cezaevine konulduğu, kaldığı sürede DEAŞ'lı teröristler tarafından cezaevine düzenlenen saldırıda yaralandığı öğrenildi. Ayrıca S.H.'nin yaralı kurtulduğu için DEAŞ'lı teröristler tarafından Telafer'in sözde emiri yapıldığı belirtildi.