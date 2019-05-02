DEAŞ'ın Türkiye sorumlusunun yakınlarının yargılandığı davada 7 sanığa ceza yağdı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen ve DEAŞ terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan 3'ü kadın 7'si tutuklu 8 sanık hakkında karar çıktı. 2 sanığa ayrı ayrı 7 yıl 6 ay, 5 sanığa ayrı ayrı 6 yıl 3 ay olmak üzere 7 sanığa toplam 46 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

11 Ekim 2018'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen, aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar'ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Ukrayna uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Muhammed Al Mahmud isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, sonradan yakalanan Muhammed Rebiğ İsmail ise ‘örgüte yardım etme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Rashid Enikeev'in yapılan incelemesinde uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen örgüt mensuplarının eşlerini Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye yerleştirdiği tespit edildi. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanıklar Suriye uyruklu Ahmad Alakel (30), Mahmud Şeyh Muhammed (23), Muhammet Almahmut (23), Minah Mohammed Al Ali (23), Sümeyye Şeyh Muhammed (23) ile Rus uyruklu Elena Rakhmanova (25) ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Rus uyruklu Rashid Enikeev (29) ise Menemen Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Tutuksuz sanık Suriyeli Muhammed Rebiğ İsmail (26) ise duruşmaya katılmadı. Rusça ve Arapça tercümanlar mahkemede bir kez daha hazır bulundu.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek 3'ü kadın, 7 tutuklu sanığın ‘silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Suriyeli Muhammed Rebiğ İsmail'in ise beraatını talep etti. Rus uyruklu tutuklu sanıklardan Elena Rakhmanova Rus tercüman ile yaptığı son savunmasında suçlu olmadığını, beraatını istedi.

İzmir Menemen R Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile savunma yapan tekerlekli sandalye ile duruşmada hazır bulunan tutuklu sanıklardan Rashid Enikeev, “Ben bir şey yapmadım, tahliyemi istiyorum. Benim ellerim gitgide uyuşuyor, belden aşağım zaten felç durumda. Ben yoksa burada ölürüm, ev hapsimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Mahmud Şeyh Muhammed ve Rashid Enikeev'e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu sanıklar Ahmad Alakel, Muhammet Almahmut, Minah Mohammed Al Ali, Sümeyye Şeyh Muhammed ve Elena Rakhmanova ise aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, 7 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. 7 sanığa toplam 46 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail hakkında ise beraat kararı verdi.