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DEAŞ'lı 3 kardeş yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları, Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeşe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda A.E., H.E. ve A.E., yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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