İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ'lı anne ve oğlu Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde bölge sorumlusu bir kişi ve annesi kıskıvrak yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu bir kişi ve annesi kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu Ş.E. VE yine terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten annesi H.E.'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.E. ve H.E.'yü kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, arama sırasında ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.