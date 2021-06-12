Dedecan Ocakbaşı'na görkemli açılış

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel'in hizmete sunduğu Dedecan Ocakbaşı, görkemli bir tören ile açıldı.

Talas ilçesinde bulunan Dedecan Ocakbaşı'nın açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel, “Urfa'nın en leziz tescilli yemeklerini Kayseri ile buluşturduk. Biz sadece Ataşehir'de bir yemek için gitmiştik. Orada konuşurken Kayseri'ye açılması mümkün dedik. Bugün de bu seviyeye geldik. İnşallah acının en tatlısını Kayseri'de buluşturacağız. Kayseri'ye bu mekan ile güzel tatları sunacağız. Dünyada bütün büyükşehirlere gittiğiniz de mutlaka akşam gideceğiniz marka restoranları var. İnşallah burası da şehrimizin marka restoranı olacak. Burada tescilli ürünler sunacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Herkes doğduğu yeri sever. Bu Allah'ın takdiridir. Herkese memleketini sorun, dağ başında olsa bile size öyle bir anlatır, öyle bir över ki, hayran kalırsınız. Bizde şehrimizi seviyoruz. Allah'a şükür ki bizi böyle bir şehirde dünyaya getirmiş. Böyle bir ortamda büyümüşüz. Şehrimize de borcumuzu hep birlikte ödemeye çalışıyoruz. Bu şehirde ticaret iyi gelişiyor. Eğitim alanında güzel işler oluyor. OSB'lerde iyi işler oluyor. Hizmet sektöründeki bir eksiklik hep içimizi acıtırdı. Sebebi de, eskiden beri geleneksel olarak bizler lokantaya gitmeyi, dışarda yemek yemeyi hatta dışarıdan ekmek almayı ayıp karşılayan bir neslin çocuklarıyız. Böyle bir adet vardı ve hizmet sektörü Kayseri'de gelişmiyordu. Zaman içerisinde öyle bir hal almaya başladı ki, evde misafir etmekte zorlaştı. Böyle yerlerin açılması bir şehrin büyümesinin alametidir. Gelişmesinin alametidir. Bunlar son derece mutluluk verici işler. Allah başarılı etsin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Dedecan Ocakbaşı'nın açılışı gerçekleştirildi.