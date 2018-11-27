Dedelerinin yaptığı sütlacı 7 kuşaktır yaşatıyorlar

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Alişan Konak, 1924 yılında dedeleri tarafından yapılan Hamsiköy sütlacını 7 kuşak boyunca bozmayarak Türkiye'nin her tarafında tanıtıyorlar.

1924 yılında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesi'nde Hacı Osman Çavuş tarafından yapılan Hamsiköy sütlacı, 7 kuşak geçmesine rağmen tadını korumaya devam ediyor. Aile üyelerinden Alişan Konak, eşsiz lezzete sahip olan sütlacı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen fuarlarda tanıtarak, ürünü yaygınlaştırmak istiyor.

Kayseri'de düzenlenen Yöresel Ürünler Günlerine de katılan Alişan Konak, Kayserilileri bu tatla buluşturmak istediklerini söyledi. Hamsiköy sütlacını büyük dedesi Hacı Osman Çavuş'un bulduğunu söyleyen Konak, “Sütlacı Kayseri'ye kadar getirmek istedik. Meşhur olan bu tatlıyı tüm Türkiye'ye yaymak ve insanların tadına ulaşmasını istiyoruz. Normal yapılan sütlaçlardan farkının ne olduğu ortaya çıksın diye bu fuara katılmak istedik. Sütlaç, 1924 yılında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesi'nde büyük dedemiz Hacı Osman Çavuş tarafından icat edilmiş bir Orta Asya tatlısıdır. Sütlü tatlı çeşitlerinden bir tanesidir. Bölgemizdeki farklı çiçek çeşitlerinden otlayan hayvanların sütlerindeki yağ oranının fazla olmasından kaynaklı üzerinde yoğun bir kaymak tabakası oluşmaktadır. Özelliğinin en büyük sebebi de budur. Bu kaymak tabakası olduğundan dolayı vanilya, nişasta ve yumurta gibi katkı maddeleri yoktur. Bu yüzden sütlacı yediğimiz zaman tamamen sütün tadını alabiliyoruz. 2012 yılında da coğrafi işaret alarak Türkiye genelinde tescillenmiş bir marka olmuştur. Türkiye'de sütlaç dediğimiz zaman Hamsiköy sütlacı aklımıza gelebilir” ifadelerini kullandı.